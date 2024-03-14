الغرف السياحية تنقى جداولها استعدادًا لإجراء الانتخابات

قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرف السياحية الخمس أخطرت الاتحاد بالانتهاء من تنقية الجدول العام لكل منها، والمتضمن أسماء المنشآت السياحية الأعضاء التي لها الحق في حضور أعمال الجمعيات العمومية للغرف الخمس.

وأضاف الوصيف، في بيان صحفي، أن الاتحاد أصدر القرارات الخاصة بتشكيل لجان الفصل في الاعتراضات على جداول القيد العام التي قد ترد للاتحاد من المنشآت أعضاء كل غرفة وفقا للائحة التنفيذية المذكورة، حيث تختص اللجنة وفقا للقرارات الصادرة بالفصل فى الاعتراضات المقدمة من المنشآت أعضاء الغرفة التي لم تدرج بجدول القيد العام للمنشآت التي لها حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية، وفي انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.

كما نصت القرارات الصادرة في هذا الشأن على أن تبدأ اللجنة أعمالها بمقر الاتحاد المصري للغرف السياحية، اعتبارا من الخميس 21 مارس الجاري، في تلقى الاعتراضات ولمدة خمسة أيام، تنتهى يوم الإثنين 25 من ذات الشهر، وتفصل اللجنة في كل اعتراض خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه وتخطر به المنشأة المعترضة.

يشار إلى أن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها كان قد صدر في مايو الماضي، بعد تصديق رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذًا للتكليف الدستوري الوارد في المادتين 76 و77 من الدستور المصري واللتين قررتا منح المجالس المنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارها لإدارتها.

وجاء مشروع هذا القانون نظرًا لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة، ما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.