السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

السياحة تشارك في معرض التشيك.. وإقبال على الجناح المصري

الجناح المصرى باحد
الجناح المصرى باحد المعارض السياحية

افتتح سفير مصر في التشيك محمود عفيفي، الجناح المصري في النسخة الثانية والثلاثين من المعرض السياحي الدولي المقام حاليا في العاصمة التشيكية براج.

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي؛ أن افتتاح الجناح يأتي في إطار الجهود الحثيثة المبذولة من السفارات والبعثات المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والهيئة العامة لتنشيط السياحة، للترويج للسياحة في مصر باعتبارها من الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، وفي ضوء الإمكانات والقدرات الواسعة التي تتمتع بها مصر كمقصد سياحي عالمي.

وأوضحت الوزارة، أن المعرض السياحي الدولي بالتشيك يعد من أكبر وأهم المعارض التي تُنظم بمنطقة شرق ووسط أوروبا، ويشارك فيه العام الجاري مئات العارضين، وأكثر من 45 دولة، ويبلغ عدد زائريه في المتوسط أكثر من 50 ألف شخص سنويًا، من بينهم ممثلو كبرى شركات السياحة التشيكية والمتخصصون في مجالات السياحة والفندقة والطيران.

ونال تصميم الجناح المصري في المعرض إعجاب كبير من قبل الزائرين من المسؤولين وجمهور المعرض وممثلي الشركات التشيكية، وقد وشهد العامان الماضيين طفرة كبيرة في معدلات السياحة التشيكية الوافدة إلى مصر، حيث أصبحت مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية المفضلة والجاذبة للسياح التشيكيين، وخاصة المقاصد السياحية في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، قد شاركت في بورصة برلين السياحية، والتي استمرت فعالياتها حتى السابع من شهر مارس الجاري. وتعد بورصة برلين من أهم البورصات والملتقيات العالمية التي تقام في مجال السياحة والسفر، وتصل أعداد العارضين بها إلى نحو 10 آلاف عارض من مختلف أنحاء العالم.

وتعتبر المشاركة في البورصات السياحية واحدة من آليات الترويج السياحي التي يتم اتباعها لعرض المنتجات السياحية ومقابلة منظمي الرحلات في الدول المختلفة.

المعرض السياحي الدولي براج مقصد سياحي المعارض اوروبا

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