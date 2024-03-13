الأربعاء 13 مارس 2024
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مصر

خبيرة: مشروع التجلي الأعظم نقلة حضارية للسياحة العالمية

شيرين الهوارى
شيرين الهوارى

قالت شيرين الهوارى رئيس المؤتمر العربي الأول للتدريب والتطوير من أجل الاستدامة ومدير إدارة التدريب بأحد فنادق شرم الشيخ، إن مشروع التجلي الأعظم يعتبر نقلة حضارية للسياحة العالمية وخاصة السياحة الدينية والسياحة البيئية والأستشفائية ايضا،حيث ان مدينة سانت كاترين منطقة متنوعة البيئة، ولها قيمة روحانية للأديان الثلاثة، ففيها المكان الذي تجلى الله فيه لموسى وفيها الوادي المقدس، ومع تنوع مواردها تستهدف الدولة المصرية إحداث تنمية بيئية مستدامة وفق معايير التخطيط البيئي والتراثي.

وأوضحت شيرين فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شعار مشروع  تطوير مدينة سانت كاترين "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" يأتى لإعلاء القيمة الروحية للمدينة وإرساء السلام كملتقى للأديان، لافتة إلى أن الهدف من المشروع هو تنمية السياحة الدينية والروحية  وخلق مجتمع كامل بالمدينة  فمدينة سانت كاترين تجمع بين السياحة الدينية والاستشفائية والبيئية، فتستطيع زيارة الأماكن المقدسة بها من  جبل التجلي الأعظم،و كنيسة التجلي،و تابوت القديسة كاترين،و مزار عبور سيدنا موسى وحجاج بيت الله بالاضافة الى ممارسة  السياحة البيئية  مثل التخييم وتسلق الجبال ورؤية الوديان وغيرها ووجود السياحة الأستشفائية فى ظل وجود نباتات طبية نادرة بمدينة سانت كاترين.

ولفتت إلى أن هناك إحدى العلامات التجارية العالمية ستقوم بإدارة أحد الفنادق الموجودة بالفعل وسيتم التفاوض ايضا مع بعض الشركات العالمية السياحية الاخري للدخول لادارة المشاريع السياحية التى ستقام بها.

يشار إلى أنه قد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نهاية عام 2021، بالعمل على تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة التى تستحقها، وإقامة مدينة سانت كاترين الجديدة وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثرى والدينى والبيئى معًا، تماشيا مع اتجاهات التنمية المستدامة.

السياحة الدينية السياحة البيئية الإستشفائية سانت كاترين الوادى المقدس

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