السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد.. دياز ورودريجو يقودان الهجوم أمام أوساسونا

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أوساسونا مساء اليوم في إطار الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

ويقود هجوم الفريق في لقاء اليوم الثلاثي رودريجو، فينيسيوس جونيور وبراهيم دياز، بينما يجلس لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء.

وكشف النادي، أن خوسيلو لن يكون  متاحًا  في المباراة بعدما أُصيب في اللحظة الأخيرة بسبب التهاب في المعدة والأمعاء.

تشكيل ريال مدريد.. دياز ورودريجو يقودان الهجوم أمام أوساسونا

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفخال، تشاوميني، روديجير، ميندي

خط الوسط: كروس، فالفيردي، كامافينجا

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، دياز

قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

وأسفرت القرعة عن مباريات  قوية منتظرة أبرزها ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، في مباراة تكررت في نصف النهائي لآخر نسختين.

وجاءت نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالآتي:

أرسنال الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني

أتلتيكو مدريد الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

باريس سان جيرمان الفرنسي ضد برشلونة الإسباني.

وتُقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولًا، فيما تُقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المذكورة ثانيًا.

تشكيل ريال مدريد ريال مدريد دياز رودريجو أوساسونا

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