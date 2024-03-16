إشادة أممية بجهود مصر فى دعم "الأمم المتحدة للمرأة" لإيصال المساعدات لغزة

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة الـ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، مع الدكتورة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على هامش الدورة الـ68 المنعقدة بنيويورك، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في المجالات المشتركة.

ووجَّهت الدكتورة مايا مرسي، خالص شكرها وامتنانها إلى الدكتورة سيما بحوث، على الشراكة الفعَّالة بين الحكومة المصرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، مؤكدة أهمية هذا التعاون في إطار المشروعات الوطنية المتنوعة.

كما توجهت بالشكر إلى الدكتورة سيما بحوث، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على جهودهم الحثيثة للوصول بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الهيئة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة بالتنسيق مع مصر، ما يلبي احتياجات المرأة الفلسطينية بشكل خاص.

وتناولت الدكتورة مايا مرسي، أيضًا قضايا العنف السيبراني وأهمية تعزيز آليات الحماية للنساء والفتيات من هذا النوع من العنف الذي يعوق مشاركتهن في الحياة العامة ووصولهن للمناصب القيادية.

من جانبها، أشادت الدكتورة سيما بحوث، بالدور الريادي لمصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المنطقة العربية وإفريقيا، مشيدة بجهود مصر في دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن وصول هذه المساعدات لم تكن ممكنة دون الجهود المصرية.

أيضًا، قدَّمت الثناء على جهود الهلال الأحمر المصري في تسهيل وصول المساعدات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمرأة الفلسطينية.

وأشادت الدكتورة سيما بحوث، جهود المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، في دعم المرأة الفلسطينية ودورها في لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، مشيدة بجهود مصر في تمكين المرأة اقتصاديًا وتنفيذ برنامج الشمول المالي للمرأة.