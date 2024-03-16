السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مايا مرسي تستعرض التقدم المحرز في ملف العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي

مايا مرسي رئيسة المجلس
مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مع السيدة جوسي كريستودولو، مفوضة المساواة بين الجنسين في قبرص، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب في ملف تمكين المرأة بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw68 بنيويورك.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي التقدم المحرز في ملف العنف ضد المرأة وملف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وبرامج ريادة الأعمال التي تهدف إلى تنمية مهارات السيدات بإدارة المشروعات وتطوير الصفات الريادية والشخصية لهن، وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر.

من جانبها وجهت جوسي كريستودولو التحية إلى الدكتورة مايا مرسي، مشيرة إلى أن هناك تشابه كبير بين الجانبين في الاهتمامات الخاصة بالمرأة.

فيما كان تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع أعضائه وعضواته، بأصدق التهاني إلى سيدات وفتيات مصر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية والذي يحتفل به في 16 مارس من كل عام، إنها المرأة التي تُجسِّد العطاء والمحبة والإخلاص، والتي قدمت الكثير من أجل وطنها وعائلتها الصغيرة ومجتمعها الكبير، ووقفت بجانبهم في أصعب الظروف، مؤكدة حبها وتضامنها معهم.

وقالت الدكتورة مايا مرسي: "اليوم نحتفل بيوم المرأة المصرية وبإنجازاتها التي تحققت في كل الميادين، إنها المرأة المصرية التي تقف شامخة واثقة من قدراتها وإمكاناتها، ليشهد لها العالم بمكانتها المتميزة ويشيد بما حققته بفضل دعم الإرادة السياسية المؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطني، وأساس لنهضة وتقدم ورقى المجتمع".

وأكدت رئيسة المجلس أن مسيرة المرأة المصرية الحافلة بالنضال والكفاح، تستحق بجدارة أن تتوج بالحصول على حقوقها التي طالما طالبت بها على مر العقود. وبالفعل، نشهد اليوم وصول المرأة إلى مواقع قيادية لم تصل إليها من قبل، إلى جانب صدور العديد من القوانين والتشريعات التي تعزز مكانتها وتمكنها في جميع المجالات، فمما لا شك فيه أن مسألة تمكين المرأة شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية على جميع الأصعدة.

المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي مفوضة المساواة بين الجنسين في قبرص لجنة وضع المرأة الامم المتحدة

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