على جمعة: يجوز للرجل عمل "ضفيرة" أو اثنتين فى شعره.. والنبى كان يفعل ذلك
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية الأسبق، عن سؤال فيما يخص حكم الشرع في الرجل ذي "الضفيرة".
قال "جمعة"، خلال برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى: "النبي صل الله عليه وسلم كانت له هذه الضفيرة، ومباح للرجل إطلاق شعره وتضفير شعره ضفيرة أو اثنتين".
وتابع: "والناس بتسأل في المعنى ده هل يجوز للرجل ربط شعره، نقول آه يجوز ومباح".
وأوضح الدكتور علي جمعة: أنه إذا كان هذا المباح غير متاح فعلينا تجنيه. خذ العفو وأمر بالمعرف وأعرض عن الجاهلين، لما ألاقي المباح ويبقى غير متاح يبقى بلاش منهم لأنه سيساء فهمه".
وتساءل:"لو جيت لحلقة علم وأنا لابس (ترينج)، إيه الحرام اللي عملته؟!.. معملتش، لكن خرجت عن إطار العرف، وعملت المباح ولكنه غير متاح".