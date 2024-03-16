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توك شو

على جمعة يصدم الرجال بشأن زرع الشعر للتخلص من "الصلع"

علي جمعة
علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية الأسبق، عن حكم الشرع في زرع الشعر للرجال الذين يعانون من "الصلع".

وقال "جمعة"، خلال برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى إن "الرجل لا يحتاج إلى قضية الشعر، والشريعة حرمت الحلق للمرأة، وأمرت الرجل بالحلق، إذن الشعر عند المرأة مهم، ولكن عند الرجل أمر مش مهم".

وتابع: "الصلع قد يكون جزءًا من الجمال عند الرجل، فحينما يرزق أحدكم بالشعر فعليه بأن يكرمه وهذا من سنن النبي، ولكن لا يصل الأمر إلى أن يذهب لزراعة شعره، واللي زرع زرع مينفعش نقول يروح يشيله".

على جمعة برنامج نورالدين زراعة الشعر الرجل الأصلع عمليات التجميل

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