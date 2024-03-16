السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

على جمعة: الرجل مباح له التجمل بارتداء "الخاتم" إنما "الحظاظات" مش عندنا

الشيخ على جمعة
الشيخ على جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، حكم الشرع في ارتداء الرجال الإكسسوارات من خواتم وحظاظات من أجل التجمل.

وأضاف "جمعة"، خلال برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى،:"النبي كان يلبس خاتما، إنما الحظاظة دي معرفهاش يعني ومش عندنا والحظوظ من عندالله فقط، ليس بلبس "الحظاظة" خلينا في الخاتم مباح للرجال.

وفيما يخص زراعة الشعر للرجال الذين يعانون من "الصلع"، قال: "الرجل لا يحتاج إلى قضية الشعر، والشريعة حرمت الحلق للمرأة، وأمرت الرجل بالحلق، إذن الشعر عند المرأة مهم، ولكن عند الرجل أمر مش مهم".

وتابع: "الصلع قد يكون جزءا من الجمال عند الرجل، فحينما يرزق أحدكم بالشعر فعليه بأن يكرمه وهذا من سنن النبي، ولكن لا يصل الأمر إلى أن يذهب لزراعة شعره، واللي زرع زرع مينفعش نقول يروح يشيله".

على جمعة الخواتم عمليات التجميل برنامج نورالدين الحظاظات

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