السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل تركيب "الإكستنشن" للرموش والشعر حرام؟.. على جمعة يوضح

الشيخ على جمعة
الشيخ على جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال فيما يخص الإكستنشن في الرموش والشعر والتي أصبحت شائعة ومعروفة فهل تركيبها لم يعتبر تدليسا نظرا لوضوحها.

وأضاف “جمعة” خلال برنامج “نور الدين” المذاع على القناة الأولى: "الواقع لا يفرض علينا الأحكام، ومش عشان انتشر حاجة معينة إننا نعمله".

وتابع: "وفي جانب آخر نفسي وهو أن البنت بتعمل كده ليه إذا كانت متزوجة يبقى بإذن زوجها تعمل براحتها، لكن لو مش متزوجة فهي تنسب حاجة غير الحقيقة، يشوفها الولد ويظن أنها على هذا القدر من الجمال الخلقي وبعدها متطلعش كده، وده بيعرضها بعد اكتشاف الأمر لألم نفسي".

ونصح “جمعة” الفتيات بتقبل أنفسهن، مرددا: "على البنات تقبل أنفسهن كما هن ولعدم تسبب ألم من أجل متعة زائلة، والشريعة قصدت في الأساس سعادة الدارين، وأنا عايز البنت دي على طول سعيدة وتعرف إن الأنوثة في حد ذاتها جمال، فيجب علينا عدم تغييرها".

وأكمل: "الشهوة العابرة بأنها تعمل كده يمكن مقاومتها ويمكننا التربية على هذا الأمر، والالتزام بالحدود، وأظن أنه سيكون أفضل".

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