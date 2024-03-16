السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية في الطالبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"؛ حال تواجدهم بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وعثر بحوزتهم على «3 طبنجات- 9 خزينة وعدد من الطلقات - 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الأفيون- جراب طبنجة-  سيارة ملاكى».

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، ومزاولتهم نشاط إجرامى فى مجال فرض السيطرة على المزارعين بالطريق الصحراوى وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.8 مليون جنيه تقريبًا.

قطاع الأمن العام وزير الداخلية الإدارة العامة لمباحث الجيزة قسم شرطة الطالبية سيارة ملاكي

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