الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط هيروين وحشيش بنصف مليون جنيه

حشيش
حشيش

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة، الشرقية، الغربية حملات مكثفة لضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت الحملات عن ضبط عاطل بحوزته كيلو جرام لمخدر الهيروين وميزان حساس.

كما تم ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش، بندقية خرطوش، فرد محلي، عدد من الطلقات، سلاح أبيض "مطواة"، مركبة "توك توك" بدون لوحات ومُبلغ بسرقته، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ500 ألف جنيه تقريبًا.
ونجحت حملات الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط)، في ضبط 33 قضية سلاح ناري، ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 18 بندقية خرطوش - 20 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 33 متهمًا "لـ24 منهم معلومات جنائية"، وضبط 6 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (2.580 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين بحوزة 8 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية.

الامن العام الأسلحة النارية الذخائر غير المرخصة عاطل ميزان حساس

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