إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق الفيوم

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي، أمام معسكر الشهيد أحمد حمدي، بالقرب من طلعة أحد الكباري على طريق الفيوم بالجيزة، أسفر عن إصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أمام معسكر الشهيد أحمد حمدي، بالقرب من طلعة أحد الكباري علي طريق الفيوم بالجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمحل الواقعة للوقوف على ملابسات وظروف الحادث.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي وإصابة 4 مواطنين، حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق؛ مما أسفر عن انقلاب السيارة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة حيال الواقعة.