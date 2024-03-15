الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

بعد حادث فتاة الشروق.. تحرك برلمانى لفتح ملفات شركات النقل الذكى

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات والجهات المعنية، بشأن فتح ملفات شركات (أوبر - وإن درايفر وديدي)، وما يستجد من شركات، وإخضاع العاملين كسائقين لاختبارات نفسية وتحاليل المخدرات، ومراجعة ملفاتهم الجنائية، خاصة بعد تعدد حالات التحرش ومحاولات الاختطاف وآخرها واقعة وفاة فتاة الشروق حبيبة الشماع، بعد غيبوبة استمرت لمدة 21 يومًا، نتيجة قفزها من سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي خوفًا من السائق بعد محاولته التحرش بها واختطافها.

وأدانت "الجمال" شركات النقل الذكي، لعدم الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بالمادة 8 لعام 2019 بشأن التزام هذه الشركات بالقواعد والإجراءات الآمنة لحماية الركاب والمواطنين، وذلك من خلال التحري جنائيًا عن السائقين وإجراء تحاليل المخدرات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وفي حال عدم التزام الشركة يتم سحب الرخصة منها لوقوعها تحت طائلة القانون، بسبب تكرار حوادث التحرش أو محاولات الاختطاف التي حدثت من قبل بعض السائقين.

مراجعة ملفات التحاليل الدورية للمخدرات لجميع سائقي شركات النقل الذكي

كما طالبت أسماء الجمال الحكومة بمراجعة ملفات التحاليل الدورية للمخدرات لجميع سائقي شركات النقل الذكي، والتي من المفترض أن كل شركة تنفذها كل ثلاثة أشهر منذ تعيين السائق، مشيرة إلى أن بعض هذه الشركات أهملت هذا الإجراء توفيرًا للنفقات وطمعًا في المكسب الكبير.

وتقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بخالص التعازي لأسرة حبيبة الشماع، مؤكدة أنه لا بد من وجود عقاب رادع لمثل هذه الجرائم، لضمان سلامة المواطنين والمتعاملين مع برنامج النقل الذكي.

النائبة أسماء سعد الجمال مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي فتاة الشروق شركات النقل الذكي

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