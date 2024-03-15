الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. إصابة 7 فى حادث مرورى أمام مزلقان شبرا النخلة ببلبيس

حادث مروري أمام مزلقان
حادث مروري أمام مزلقان شبرا النخلة

وقع حادث مروري نتيجة تصادم سيارتين بمحيط مزلقان شبرا النخلة بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، وقد تسبب الحادث في إصابة 7 مواطنين، وهرعت سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى مركز شرطة بلبيس، إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزي بوصول مصابين نتيجة حادث مروري، على الفور انتقل رجال المباحث.

 

أسماء المصابين

 وتبين من التحريات إصابة كل من جهاد حسن 35 عامًا، ومحمد شريف 17 عامًا، وإبراهيم خليل 25 عامًا، وعبدالسلام زين 37 عامًا، وأحمد أمين" 28 عامًا، وإسلام ياسر 25 عامًا، ونرمين محمد"32 عامًا، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

 

نتائج التحريات الأولية

كشفت التحريات الأولية عن حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بناحية مزلقان شبرا النخلة بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

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