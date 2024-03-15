الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم بأسيوط

إصابة شخصين
إصابة شخصين

وقع حادث تصادم سيارة ملاكى مع موتوسيكل مدخل كوبرى مراد بمركز البدارى، أسفر عن إصابة مواطنين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

البداية بتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحادث تصادم سيارة ملاكى مع موتوسيكل بمدخل كوبرى بمركز البدارى وإصابة شخصين.

 انتقلت الاسعاف وضباط المباحث لمكان الحادث وتبين تصادم سيارة ملاكى مع موتوسيكل وإصابة "محمود م"، باشتباه ما بعد الارتجاج مع كدمات بالجسم، "زياد ح"، باشتباه ما بعد الارتجاج مع كدمات.

تم نقل المصابين لمستشفى البدارى المركزى لتلقى العلاج اللازم وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة وإزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

حادث تصادم سيارة ملاكي موتوسيكل كوبرى مراد كسور وسحجات كدمات متفرقة

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