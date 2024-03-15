رغم إغلاقه للصيانة.. الآلاف يؤدون صلاة التراويح بساحات مسجد السيدة زينب (فيديو)

تجمع الآلاف لأداء صلاتي العشاء والتراويح بساحات مسجد السيدة زينب، في خامس أيام شهر رمضان المبارك، وسط انتشار أمني مكثف لرجال الشرطة بمحيط بوابات المسجد.

وشهد المسجد إقبالًا كبيرًا من جميع الفئات العمرية لأداء صلاة التراويح بساحات المسجد المغلق مؤقتًا لإجراء أعمال الصيانة.

واقتصرت الصلاة على الباحات والممرات الخارجية التابعة للمسجد، نظرًا لإغلاقه مؤقتًا حتى الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير والمقرر الانتهاء منها قريبًا وافتتاح المسجد مرة أخرى خلال أيام.

ترميم أضرحة آل البيت

وتواصل أجهزة الدولة جهودها لإعادة ترميم وتطوير مساجد وأضرحة آل البيت.

وزينت الجدران والشوارع المحيطة بأروقة المسجد، بلافتات الترحيب وفوانيس رمضان ابتهاجًا بالشهر الكريم.

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