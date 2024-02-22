الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وسط الأحبة والأصدقاء.. صلاة الجنازة على الدكتور هانى الناظر

جثمان هاني الناظر
جثمان هاني الناظر

وصل، منذ قليل، جثمان الدكتور  هانى الناظر، مسجد المجمع الإسلامى بـ الشيخ زايد، استعدادا لأداء الجنازة على الراحل بعد صلاة العصر وسط حضور الأهل والأصدقاء.

واحتشد الأهالي من الذين قدم لهم طبيب الغلابة العون والمساعدة الطبيبة، لأداء صلاة الجنازة عليه، وتوديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.

وكان أعلن الدكتور محمد الناظر وفاة والده الدكتور هانى الناظر، فى منشور عبر حسابه الرسمى على فيسبوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله والدى الدكتور هانى الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس فى المجمع الإسلامى فى الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصى بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".

أشرف صبحي ينعي طبيب الغلابة

نعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، الذي وافته المنية ظهر اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر «صبحي» بيانًا رسميًا ينعي فيه طبيب الإنسانية، جاء فيه: «يتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

واختتم وزير الشباب والرياضة بيانه قائلًا: «كان مثالًا وطنيًا يحتذى به يخدم الكل بكل محبة وتواضع، وقدم العديد من الخدمات الجليلة، في النهاية خالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل الدكتور هاني الناظر».

وزير التعليم العالي ينعي هاني الناظر
نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

هاني الناظر 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الجنازة طبيب الغلابة مقابر العائلة

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