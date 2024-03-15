"بطعنة نافذة فى القلب".. مصرع تاجر خضار على يد نجلة زوجته وقت الإفطار بالمنوفية

شهدت قرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مصرع شخص على يد ابنة زوجته، وذلك أثناء وقت الإفطار عقب حدوث مشاده كلامية بسبب خلافات اسريه بينهم.

وتلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال يفيد بورود إخطار من مستشفى الباجور باستقبال جثمان شخص أربعيني مطعون بطعنة نافذة في القلب وفشلت محاولات إنقاذه.

وعلي الفور؛ انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث ومعاونه أحمد حجازي إلى موقع الحادث الذي تبين لهم مصرع "محمود. أ، ع، ع" يبلغ من العمر 40 عاما يعمل تاجر خضار وفاكهه، ومقيم قرية سبك الضحاك.

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة، منذ قليل، لوقت الإفطار، حيث نشب شجار بينه وبين ابنة زوجته التي قامت بطعنة بطعنة نافذة في القلب أودت بحياته عقب وصوله مستشفى الباجور العام وتم اتخاذ اللازم.

وقام ومركز شرطة الباجور بتحرير محضر بالواقعة، كما يتم سوال شهود عيان الواقعة، وعمل التحريات اللازمة، كما تم وضع جثمان المتوفى في المشرحة لمعاينة الطب الشرعي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

علي صعيد آخر كان قد شهدت قرية بنهاي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية مصرع طفل رضيع عمره عام، وذلك عقب سقوط أسطوانة بوتاجاز فوق رأسه، ما أدت إلى إصابته إصابة بالغة أدت إلى وفاته في الحال عقب وصوله المستشفى.

ترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو رءوف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال يفيد بورود إخطار من مستشفى الباجور بمصرع طفل عقب دخوله المستشفى متأثرا بإصابته وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث، حيث تبين له مصرع، الطفل “م، م، ف" مقيم قرية بهناى التابعة لمركز الباجور عمره سنة تقريبا، وتوفي بسبب سقوط أنبوبة بوتاجاز أثناء تحميلها على سيارة نصف نقل.