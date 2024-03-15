إصابة 5 أشخاص فى انقلاب توك توك بالبحيرة

وقع حادث انقلاب «توك توك» قبل أذان المغرب في نطاق مركز أبوحمص في محافظة البحيرة ، أسفر عن إصابة 5 مواطنين بينهم 3 أطفال.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص بوقوع حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية اليمنية بنطاق المركز.

اسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وأسماء المصابين هم: «س.م» طفل، عامان، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، «س.م» أنثى، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، «م.م»، طفل، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، «ش.ح»، أنثى، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، «هـ.م»، أنثى، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.