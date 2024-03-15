ليلى عزالعرب: "فقدت زوجى دون وداع.. وانغمست فى العمل لأتعايش مع ألم الفراق"

قالت الفنانة القديرة ليلى عزالعرب، إن المحن قد تكون في الكثير من الأحيان منحًا مغلفة، ولكن صدمة الفقد من أصعب الأزمات التي تؤلم قلب الإنسان.

ألم الفراق

وأكدت الفنانة القديرة ليلى عزالعرب، خلال لقائها ببرنامج "كلم ربنا" مع الإعلامي أحمد الخطيب، المذاع عبر "راديو 9090": "فقدت زوجي خلال الأيام القليلة الماضية، وكنت خارج مصر في هذا التوقيت، وكان أمرًا صعبًا للغاية، زوجي سافر بدون وداع، والصدمة كانت مضاعفة بسبب تواجدي في الخارج في أيامه الأخيرة".

وأضافت: "رحلة زواجنا استمرت لـ26 سنة، وعشنا قصة حب كبيرة جدًا، الخطوبة كانت في عيد الحب، والزواج أيضًا كان في عيد الحب المصري".

وتابعت: "حياتي الأسرية كانت مستقرة وسعيدة بصورة كبيرة، وأدعو الله أن يمنحني الصبر والقوة على هذا الفراق".

وأكملت: "أنا مدمنة للعمل، وحرصت على الانغماس في الفن بصورة كبيرة، حتى أتعايش مع ألم الفراق والفقد".

فقد الأم للأبناء

وأشارت إلى أن فقد إنسان عزيز مؤلم للغاية، ولكن فقد الأم لأبنائها أمر في غاية الصعوبة، معبرة: "بطلب من ربنا الصبر والسكينة وحسن الختام".

وأعربت الفنانة ليلى عزالعرب، عن سعادتها بالمشاركة كـ"فويس أوفر" في مسلسل "يحيى وكنوز 3".

مسلسل يحيى وكنوز من مسلسلات رمضان 2024 المقرر عرضه على شبكة قنوات المتحدة، ويتناول قضايا مهمة تهم الطفل وتزيد من ثقافته وانتمائه لبلده ويحافظ على الهوية المصرية.

اقرأ المزيد: