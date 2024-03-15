الجمعة 15 مارس 2024
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سياسي

بعد واقعة "فتاة الشروق".. برلمانية تقدم روشتة للتعامل مع محاولات الخطف

حنان عبده عمار
حنان عبده عمار

أعربت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، عن حزنها الشديد عقب وفاة حبيبة الشماع، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق"، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية على إثر قفزها من سيارة "أوبر" بعد خوفها من محاولة خطفها على يد السائق.


وشددت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، على سرعة تنفيذ توصيات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لشركات النقل الذكي العاملة في مصر، وأبرزها "أوبر وكريم" لتحقيق سبل الأمان، والتزام الشركات بوضع زر الاستغاثة أو طلب المساعدة داخل الأبلكيشن SOS وتفعيله على السيستم الخاص بمنظومة النقل الذكي، بما يضمن التدخل الفوري، وبحث إمكانية وجود مساحات آمنة بين السائق والركاب، مثل الحواجز الزجاجية، بما يضمن الأمان لكل من الطرفين، فضلا عن إلزام السائقين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية سنويًا.

وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على ضرورة إجراء تحليلات للمخدرات سنويًا على سائقي خدمات النقل، لتجنب تكرار الحوادث المأسوية مثل التي تعرضت لها فتاة الشروق، متابعة: "يجب على أي فتاة إرسال كل بيانات السائق إلى أحد أفراد أسرتها عند ركوب السيارة وبدء الرحلة لزيادة عوامل الأمان".

كما أكدت على أهمية الدور التوعوي في تعليم الفتيات والنساء بكيفية التعامل مع محاولات الخطف عندما يشعرن بأي أعمال مريبة من السائق، وذلك من خلال تعزيز الوعي بالإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها للتصدي لهذه المحاولات.

الدكتورة حنان عبده عمار وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق تدهور حالتها الصحية محاولة خطفها

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