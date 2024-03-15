برلمانية: زيارة الرئيس السيسى لأكاديمية الشرطة حملت رسائل عديدة وأكدت دعم القضية الفلسطينية

أشادت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بزيارة الرئيس السيسي فجر اليوم الجمعة أكاديمية الشرطة ليطمئن على أبنائه الطلاب المستجدين بالأكاديمية، ومتابعة سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم.

طمأنة المواطنين بعدم وجود نقص في السلع بالأسواق

وأكدت النائبة هند رشاد أن الرئيس وجه العديد من الرسائل خلال كلمته مع طلبة أكاديمية الشرطة، أهمها طمأنة المواطنين على أنه لا يوجد نقص بالسلع، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية هدفها تحسين الاقتصاد المصري من خلال الاستمرار في الإعفاءات الجمركية وخروج البضائع.

وأشارت النائبة هند رشاد، في تصريحات صحفية، إلى أن الرئيس السيسي دعا إلى ضرورة الاعتراف الدولي بفلسطين دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مع تحذيره من أي أعمال عسكرية برفح الفلسطينية، وتأكيد الرئيس على محاولات ومساعي مصر المستمرة في وقف نزيف الدم في قطاع غزة وإدخال أكبر حجم من المساعدات.

تصريحات الرئيس السيسي تؤكد الموقف المصرى بحماية القضية الفلسطينية من التصفية

وقالت النائب هند رشاد إن الشعب المصري مع القضية الفلسطينية ومساند لها، وفلسطين في قلب كل مصري وفي قلب كل عربي، وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد على الموقف المصري الذي يتلخص في لا لتهجير الفلسطينيين ولا لطمس الهوية الفلسطينية ولا لتصفية القضية الفلسطينية.

وتابعت النائبة هند رشاد أن الرئيس السيسي مواقفه واضحة وصريحة ورسائله لا تتغير، ونحن خلف القضية الفلسطينية حتى تحل ولن نرضى إلا بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.