الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انتهاء تركيب أول محطتين للرصد اللحظى لمستويات الضوضاء فى بورسعيد والمنوفية

محطة رصد الضوضاء
محطة رصد الضوضاء

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الانتهاء من تركيب أول محطتنين للرصد اللحظي لمستويات الضوضاء البيئية بمحافظتي بورسعيد والمنوفية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيت تم اختيار محافظة بورسعيد لرصد مستويات الضوضاء بها باعتبارها إحدى محافظات القناة ذات الطبيعة العمرانية المميزة، وتم تركيب المحطة بمبنى كلية التربية النوعية - جامعة بورسعيد، كما تم تركيب محطة رصد لحظى بقصر ثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية  لرصد مستويات الضوضاء بها، باعتبارها إحدى المدن المأهولة بالسكان بمحافظات الدلتا.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه بتركيب تلك المحطتين أصبح لدينا 42 محطة بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء موزعة على مستوى الجمهورية، مشيرة الى استمرار اعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف الاستفادة من نتائج القياسات في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية  للحد من الضوضاء.

جدير بالذكر أن الشبكة القومية لرصد الضوضاء، تهدف إلى تقييم مستويات الضوضاء وإعداد خريطة لها، علاوة على قاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند إقامة المنشآت جديدة والمشروعات القومية الكبرى كالطرق السريعة والكبارى والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.

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البيئة مستويات الضوضاء بورسعيد محافظات الجمهورية البعد البيئي التنمية المستدامة

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