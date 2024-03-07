بروائح مختلفة.. "عليا" تبدع في صناعة شموع صديقة للبيئة بزيوت لا تسبب حروق

قالت عاليا أحمد عثمان، إحدى رائدات الأعمال التي أسست مشروعا خاصا لإنتاج شموع صديقة للبيئة، المكرمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، في احتفالية “المرأة المصرية.. أيقونة النجاح”، إنها فخورة بذاتها لكونها إحدى المكرمات في الاحتفالية وأعربت عن سعادتها قائلة: “لم أكن أتخيل في يوم من الأيام أن اتكرم كملهة للسيدات ومحظوظة بمقابلة زوجة الرئيس”.

احتفالية المرأة المصرية

وتابعت عليا ذات 16 عاما، القاطنة في محافظة القاهرة، أنها بدأت في تعلم صناعة الشموع منذ 3 أعوام من خامات صديقة للبيئة، وسعت لتعليم مصابي الحروق حرفة صناعة الشموع لرسم البسمة على وجههم، وتوفير لهم مصدر دخل، منوها أنها قامت بتخصيص مبلغ عشر جنيهات لصالح مستشفى أهل مصر من كل شمعة تقوم بإنتاجها.

شموع صديقة البيئة

وأوضحت الشابة أنها تجد صعوبة في الحصول على الخامات الصديقة للبيئة المتمثلة في فول الصويا، لأنها لم تصنع في مصر، وتقوم عليا بتحويل النبات لشمع صويا، وتضيف له روائح مبتكرة تقوم بصنعها، مشيرا إلى أنها تعلمت صناعة الشموع من خلال اليوتيوب، قائلة: "بحب أجرب أتعلم أي حاجة من وأنا صغيرة ومش بزهق ولقيت الشمع مشروع مناسب عشان مش بيأذي أو يضر البيئة".

وأكدت عليا أن الزيوت التي تقوم بإستخدامها في الشموع لا تسبب حروق وهي صحية للبيئة، وتقدم أكثر من 50 عطر من الشموع وبعدما يمكن تسيحه ليتحول لـ"لوشن"، ووجهت عليا نصيحة قائلة: "انت حابب تعمل حاجة مهما كنت صغير هتعرف تبتديها طالما حابب الموضوع وعندك شغف وخليك طيب وشجاع دايما".

كانت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، قد شهدت أمس الإثنين احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، حيث كرَمت عددًا من السيدات الملهمات والمتفوقات في المجالات المختلفة، كما كرمت عددًا من الحائزات على المراكز الأولى في الألعاب الرياضية المختلفة، وعبرت قرينة الرئيس، عن بالغ تقديرها للمرأة المصرية، التي تُعد مصدر إلهامٍ ورمزًا للتميز والعطاء.