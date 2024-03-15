فوانيس وزحمة وزينة.. سكان السيدة زينب يحتفلون بحلول شهر رمضان (فيديو)

في شارع السد المقابل لمسجد السيدة زينب بالقاهرة، تجد منظر كفيل بأن يخطف النفوس والأبصار، أرض الطريق المفروشة بالزينة والأغطية الحريرية في ألوانها المبهرة، وفوانيس الصاج التي تحاكي ألوانها الجذابة وتصاميمها الفريدة لون التماع الذهب، وكأن الحياة دبت فيها فلم تعد صلبة، فتجذب أنظار الماره الذين يبحثون عنها؛ للاحتفال بشهر رمضان الكريم.

رصدت "الدستور" مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك وإقبال المواطنين على شراء الفوانيس، والوقوف على آخر العروض والخصومات التى أتاحها تجار منطقة السيدة زينب بالقاهرة للمشترين، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال أحد تجار منطقة السيدة زينب، إن أسعار فوانيس الصاج تبدأ من 150 وحتى 3000 جنيه قيمة أكبر فانوس صاج بالمحلات التجارية، مكملًا أن الفوانيس الكبيرة تلزمه بزيادة الزجاج والصاج، كما أنها تتطلب زيادة تكاليف أجرة اللحام وتأخذ منه العربة التي تجوب به الشوارع إلى محله التجاري جزءً من ثمنه، ويلزم صانعه بيوم كامل من العمل، ذكرًا إنه يبيعه بسعر الجملة، لجذب الناس إليه.

شهر رمضان الكريم في مصر

ويرتبط شهر رمضان الكريم منذ قديم الأزل في مصر بإقبال الناس على شراء الفوانيس التي تملأ الشوارع والزينة الرمضانية التي تزين المساجد والحارات والبيوت، وباتت الفوانيس أحد الطقوس الرمضانية الراسخة في المجتمع المصري، يشتريه الناس كل عام قبل قدوم رمضان احتفالاً بحلول هذا الشهر الكريم.

مصر تحتفل بشهر رمضان المبارك

وتعد مصر من الدول التي لها عادات وتقاليد خاصة بالاحتفال بشهر رمضان الكريم، حيث تتزين الأزقة والشوارع بالزينة الرمضانية والإضائات المبهجة التي تعد من تراثنا الذي توارثناها منذ مئات السنين، لذلك يأتي السائحين من جميع بلدان العالم لقضاء شهر رمضان الكريم في مصر مما فيه من مناظر وعادات مبهجة تدخل المساعدة على قلوبهم.

فوانيس رمضان

فوانيس رمضان

فوانيس رمضان

فوانيس رمضان