الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

المستشار الألماني يطمئن زيلينسكي بشأن استمرار الدعم العسكري لكييف

شولتس
شولتس

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمواصلة الدعم "في المجال العسكري" لكييف.

ووفقا للمتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، ناقش شولتس في محادثة هاتفية مع زيلينسكي، اليوم الخميس، الوضع السياسي والعسكري والإنساني في أوكرانيا.

وطمأن المستشار الألماني الرئيس الأوكراني أن برلين ستواصل دعمها لبلاده "بتنسيق وثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين."

ويعتزم شولتس لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في برلين، على خلفية الاختلافات الكبيرة بين فرنسا وألمانيا بشأن السياسة الخاصة بأوكرانيا.

وأعلن ماكرون مؤخرا أنه لا يستبعد إرسال قوات على الأرض إلى أوكرانيا، وهو الأمر الذي اعترض عليه شولتس علنا في عدة مناسبات.

المستشار الألماني أولاف شولتس زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي كييف أوكرانيا

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