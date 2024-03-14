الخميس 14 مارس 2024
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عالم

بوريل: نأمل فى التوصل لوقف إطلاق النار بغزة فى الأيام المقبلة

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عن أمله في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة "في الأيام المقبلة".

وقال بوريل، في حديثه لإذاعة إسبانية محلية، اليوم الخميس، إنه لا تزال هناك فرصة للمفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس"، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت.​​​​​​​

وأضاف أن المساعدات الغذائية بدأ تسليمها إلى غزة "لكن بشكل بطيء وغير كافٍ"، مشيرًا إلى أن 500 شاحنة كانت تدخل غزة يوميًا قبل الحرب.

وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية أن إسقاط المساعدات الغذائية من الجو بالمظلات "لا يمكن أن يحل محل حركة مرور 500 شاحنة".

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

جوزيب بوريل بوريل غزة وقف إطلاق نار حماس إسرائيل

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