الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

أوكرانيا: القوات السيبرانية استهدفت عددا من البوابات الحكومية الروسية

القوات السيبرانية
القوات السيبرانية

قالت وزارة التحول الرقمى فى أوكرانيا إن ما يُعرف باسم "جيش تكنولوجيا المعلومات الأوكرانى" قد هاجم عددًا من البوابات الروسية، بما فى ذلك نظام دفع أجرة النقل الذى يخدم ركاب شبكة مترو أنفاق موسكو.

وأضافت الوزارة - فى تقرير، أوردته وكالة أنباء "يوكراينفورم"، أن "قوتنا السيبرانية استهدفت عددًا من البوابات الحكومية والمحلية، بما فى ذلك نظام دفع الأجرة، وهو أحد أكبر أنظمة دفع التذاكر فى روسيا ويخدم 38 منطقة".

وقالت الوكالة الإخبارية الأوكرانية: "يلاحظ أنه بسبب الفشل، لم يتمكن أصحاب بطاقات النقل فى موسكو وكازان من دفع ثمن التذاكر ومواقف السيارات أو تعبئة بطاقات السفر الخاصة بهم".

وأشارت "يوكراين فورم" إلى أنه "ورد سابقًا أن جيش تكنولوجيا المعلومات الأوكرانى قد هاجم أكبر بوابة إنترنت فى روسيا".

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