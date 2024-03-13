الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بلينكن: حماية المدنيين فى غزة يجب أن تكون أولوية لإسرائيل

بلينكن
بلينكن

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، على أن حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة يجب أن تكون "أولوية" بالنسبة لإسرائيل في الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقال بلينكن للصحفيين: "نتطلع إلى أن تضمن حكومة إسرائيل أن هذا الأمر يشكّل أولوية".

وأضاف: "حماية المدنيين، حصول الناس على المساعدة التي يحتاجونها، يجب أن يكون ذلك المهمة الأولى حتى أثناء القيام بما يلزم للدفاع عن البلاد والتعامل مع التهديد الذي تمثّله حماس".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في رده على أسئلة الصحفيين: عقدت مؤتمرًا عن بعد مع قبرص وبريطانيا والإمارات وقطر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن الممر البحري لغزة. وعند إنشاء الممر البحري سيمكن توزيع ما يصل إلى مليوني وجبة يوميًا.

وتابع قائلًا: إنشاء الممر البحري سيستغرق بعض الوقت والولايات المتحدة تعمل على وجه السرعة. وهو ليس بديلًا عن الطرق البرية والتي تظل الأكثر عملية لإيصال المساعدات إلى غزة. وأتوقع الآن عودة المساعدات الإنسانية من خلال رفح وكرم أبوسالم.

وواصل: هناك حاجة إلى غمر المنطقة عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية لغزة. وهناك تحركات على صعيد المساعدات لكنها لا تزال غير كافية، ويتعين على إسرائيل فتح أكبر عدد ممكن من نقاط الوصول. ويوجد اقتراح قوي يطرح الآن لوقف إطلاق النار والسؤال هو ما إذا كانت حماس ستقبل به؟. لافتًا إلى أن الولايات المتحدة منخرطة بشكل مكثف كل يوم وكل ساعة لتحقيق وقف إطلاق النار.

وزير الخارجية الامريكي بلينكن أنتوني بلينكن قطاع غزة غزة

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