البيت الأبيض يدعو لتحقيق عاجل فى استهداف غارة إسرائيلية منشأة أممية بغزة

دعا البيت الأبيض، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق سريع في غارة جوية إسرائيلية على منشأة توزيع غذاء تابعة للأمم المتحدة في غزة.



وقالت إسرائيل إن الغارة أسفرت عن مقتل أحد قادة حركة حماس، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأوضح مسئولون بقطاع الصحة الفلسطيني، أن الغارة أسفرت عن استشهاد أربعة أشخاص آخرين من بينهم موظف في الأمم المتحدة.



وذكر المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ بشأن الغارة، داعيا الإسرائيليين إلى إجراء تحقيق سريع لمعرفة ما حدث بالضبط.