الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البيت الأبيض يدعو لتحقيق عاجل فى استهداف غارة إسرائيلية منشأة أممية بغزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

دعا البيت الأبيض، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق سريع في غارة جوية إسرائيلية على منشأة توزيع غذاء تابعة للأمم المتحدة في غزة.

وقالت إسرائيل إن الغارة أسفرت عن مقتل أحد قادة حركة حماس، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأوضح مسئولون بقطاع الصحة الفلسطيني، أن الغارة أسفرت عن استشهاد أربعة أشخاص آخرين من بينهم موظف في الأمم المتحدة.

وذكر المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ بشأن الغارة، داعيا الإسرائيليين إلى إجراء تحقيق سريع لمعرفة ما حدث بالضبط.

البيت الأبيض تحقيق سريع غارة جوية غزة إسرائيل

مواد متعلقة

ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده بجانب الفلسطينيين للحصول على حقوقهم

بوريل: نأمل فى التوصل لوقف إطلاق النار بغزة فى الأيام المقبلة

أوكرانيا: القوات السيبرانية استهدفت عددًا من البوابات الحكومية الروسية

مجلس النواب الأمريكى يقرّ مشروع قانون حظر تيك توك

بقوة 5.8 درجة.. زلزال يضرب قبالة سواحل إندونيسيا

بلينكن: حماية المدنيين فى غزة يجب أن تكون أولوية لإسرائيل

قراصنة يختطفون سفينة شحن فى المحيط الهندى ويحتجزون البحارة رهائن

وزير المالية الصومالى يواصل مفاوضات الإعفاء من الديون فى باريس

الأكثر قراءة

الموت يُغيب حبيبة الشماع.. قصة ربع ساعة غيرت مسار حياة “فتاة الشروق”

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

"كنت على سرعة 100".. ماذا قال سائق أوبر فى تحقيقات اختطاف حبيبة الشماع؟

إقبال مستمر من المواطنين على شركات الصرافة لبيع الدولار

وصية فيفى.. ماذا طلبت الراقصة الاستعراضية من أبنائها قبل دفنها؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة