الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عدد كامل عن دراما «المتحدة» فى «Egypt today»

مسلسلات المتحدة
مسلسلات المتحدة

خصصت مجلة «Egypt today»، فى عددها الشهرى لأبريل، ملفًا كاملًا عن الدراما التى تقدمها الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية فى رمضان، مشيدة بالتنوع والاحترافية العالية التى ظهرت عليها مسلسلات الشركة.

 ويتضمن العدد مقالات رأى لكبار الكتاب ورؤساء التحرير عن دراما رمضان، وصناعة الدراما فى مصر، تشمل افتتاحية العدد لعمرو الفقى، الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقى، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى الإدارة والتحرير لجريدة «الدستور»، ومصطفى عمار، رئيس تحرير «الوطن»، وعلا الشافعى، رئيس تحرير «اليوم السابع»، ومحمود بسيونى، رئيس تحرير «مبتدا».

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