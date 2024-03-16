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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم السبت.. الكنيسة القبطية الارثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد انبا فليمون المغنى وانبا ابلابيوس

الكنيسة القبطية الارثوذكسية
الكنيسة القبطية الارثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية بعدة مناسبات هامة ابرزها استشهاد انبا فليمون المغنى وانبا ابلابيوس، وقال السنكسار الكنسي ان فيليمون هذا كان مغنيا لأريانوس والى انصنا، وكان ابلانيوس مزمرا، وكانا صديقين حميمين، واشتهيا أخذ اكليل الشهادة فدخل فيليمون يوما على الوالي واعترف بالسيد المسيح أمامه فأمر أن يرموه بالسهام .

 وحدث أن دخل بعده القديس ابلانيوس وفى يده المزمار، واعترف هو أيضا بالسيد المسيح . فلما عرفه الوالي غضب جدا وأمر أن يرموه بالسهام هو الآخر، وفى أثناء ذلك رجعت السهام الى ناحية الوالي فأصابت عينه فقلعتها . أما القديسان فقد أكملا جهادهما ونالا اكليل الشهادة . 

كما تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية ايضا بذكرى استشهاد مريم الاسرائيلية، وقال السنكسار الكنسي انه فى مثل هذا اليوم استشهدت القديسة مريم الإسرائيلية . ولم تكن هذه القديسة تعرف السيد المسيح ، وكانت رديئة السيرة ، ولما أرادت التوبة والرجوع الى السيرة الصالحة أرسل لها الرب رجلا قديسا قام بوعظها ، وعرفها طريق الخلاص بالإيمان بالسيد المسيح وقال لها ان النفس لابد أن تعطى جواب عن جميع أعمالها في يوم القيامة وانها بعد الموت وفراق هذا. العالم ستحاسب عما فعلت. 

فقالت له:" ما هو الدليل على قولك هذا الذي نحم تذكره التوراة الذي أعطاه الله لموسى النبي، كما لم يقل بهذا آبائي فأثبت لي صحة قولك بالبراهين الشرعية والعقلية فأثبت لها ما طلبت.

 ولما ثبتت أقواله في عقلها قالت: " ان تبت عن أعمالي النجسة فهل يقبلني الله ؟ فأجابها" ان آمنت بأن المسيح جاء الى العالم لخلاص البشر، وسلكت سبيل التوبة، يقبلك الله ا. فآمنت وتابت. ثم لما بلغ خبرها للوالى أحضرها أمامه فأصرت علي مسيحيتها فأمر بقطع رأسها بحد السيف. ونالت اكليل الشهادة . 

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