اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد أغابيوس والسبعة رفاقه

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيس الشهيد أغابيوس والسبعة رفاقه الذين قُطعت هاماتهم لأجل المسيح في مارس سنة 304.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أنتُنَّ تَرَين، يا بناتي، ما هي الأمانة المتوجّبة عليكنّ لله. إن عيش دعوتكنّ يُبرّره الذِكر المستمرّ لحضور الربّ؛ ولجعل ذلك سهلًا استفدن من الرنين الذي تطلقه ساعة الحائط فتَقُمنَ حينها بفعل عبادة.

إن القيام بهذا الفعل يعني أنكُّنّ تَقُلن من صميم القلب: "يا ربّ، إنّي أعبدُك"، أو أيضُا : "يا ربّ، أنتَ إلهي!"، "يا إلهي، احبّك من كلّ قلبي"، "ربّي، أتوق أن يكون الجميع قد عرفوك وأدّوا لك الإكرام كي يُكرموا الإحتقار الذي تحمّلته على الأرض". عند قيامكنّ بهذا الفعل، يُمكنكنّ إغلاق أعيُنِكنّ كي تعشنَ جوّ الخشوع.

هذا وأقام التكوين القبطي الكاثوليكي، بكاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بدولة الكويت، بقيادة الأب يسى زكريا، راعي الكاتدرائية، وخدّام التكوين، مسابقة "لوغوس" في الإصحاحات الخامسة عشر الأولى من إنجيل ربنا يسوع المسيح، بحسب القديس لوقا، لأبناء التكوين القبطي، من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي.

الجدير بالذكر أن برنامج "لوغوس" في مراحله، يهدف إلى جمع العائلة حول كلمة الله، فيكون جزء من التعليم في موعد التكوين بالكنيسة، والجزء الأكبر: على المخدوم، وأسرته، حتى يتمكن الجميع من متابعة قراءة كلمة الله، على مدار الأسبوع، كما يتم تنظيم مسابقة كتابية من حين لآخر، لتقييم مستوى أبناء التكوين القبطي، وتزكية روح المنافسة حول كلمة الله.

من جهة أخرى، تحت رعاية نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إييارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، نظم نشاط يسوع السجين بالإيبارشية، يومًا روحيًا لأسر أعضاء الخدمة، وذلك بمقر المطرانية، تحت شعار "ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص".