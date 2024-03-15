الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد أغابيوس والسبعة رفاقه

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيس الشهيد أغابيوس والسبعة رفاقه الذين قُطعت هاماتهم لأجل المسيح في مارس سنة 304.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أنتُنَّ تَرَين، يا بناتي، ما هي الأمانة المتوجّبة عليكنّ لله. إن عيش دعوتكنّ يُبرّره الذِكر المستمرّ لحضور الربّ؛ ولجعل ذلك سهلًا استفدن من الرنين الذي تطلقه ساعة الحائط فتَقُمنَ حينها بفعل عبادة. 

إن القيام بهذا الفعل يعني أنكُّنّ تَقُلن من صميم القلب: "يا ربّ، إنّي أعبدُك"، أو أيضُا : "يا ربّ، أنتَ إلهي!"، "يا إلهي، احبّك من كلّ قلبي"، "ربّي، أتوق أن يكون الجميع قد عرفوك وأدّوا لك الإكرام كي يُكرموا الإحتقار الذي تحمّلته على الأرض". عند قيامكنّ بهذا الفعل، يُمكنكنّ إغلاق أعيُنِكنّ كي تعشنَ جوّ الخشوع.

هذا وأقام التكوين القبطي الكاثوليكي، بكاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بدولة الكويت، بقيادة الأب يسى زكريا، راعي الكاتدرائية، وخدّام التكوين، مسابقة "لوغوس" في الإصحاحات الخامسة عشر الأولى من إنجيل ربنا يسوع المسيح، بحسب القديس لوقا، لأبناء التكوين القبطي، من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي.

الجدير بالذكر أن برنامج "لوغوس" في مراحله، يهدف إلى جمع العائلة حول كلمة الله، فيكون جزء من التعليم في موعد التكوين بالكنيسة، والجزء الأكبر: على المخدوم، وأسرته، حتى يتمكن الجميع من متابعة قراءة كلمة الله، على مدار الأسبوع، كما يتم تنظيم مسابقة كتابية من حين لآخر، لتقييم مستوى أبناء التكوين القبطي، وتزكية روح المنافسة حول كلمة الله.

من جهة أخرى، تحت رعاية نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إييارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، نظم نشاط يسوع السجين بالإيبارشية، يومًا روحيًا لأسر أعضاء الخدمة، وذلك بمقر المطرانية، تحت شعار "ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص".

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الكاثوليك يُحيون ذكرى الطوباوي هنري أمير الدنمارك

"الكاثوليكية" تحتفل بحلول ذكرى القديس سابينوس المصري الشهيد

الأنبا نيقولا أنطونيو: لا يُسمح بأكل اللحوم بعد أحد المرفع لأي سبب

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى نقل رفات نيكيفورس المعترف

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بانعقاد مجمع الأربعة عشرية بجزيرة عمر

"المارونية" تحتفل بحلول الأربعاء الخامس من الصوم الكبير

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الأربعاء الرابع من الزمن الأربعينيّ

"الوصيَّة الخامسة شهادة حياة".. اليوم الثاني من الندوة السنوية للإكليروس

الأكثر قراءة

نجوم «الكبير أوى 8»: موسم «استثنائى».. والمسلسل خارج المنافسة

مسلسل المعلم الحلقة 5| مواجه نارية بين الأب ونجله لكشف الحقائق

الصفقة الأهم.. سيف زاهر: محمد صلاح يقترب من الانتقال للسعودية

تفاصيل مقتل "الجريدى" محامى كفر الشيخ.. إجراءات نقابية عاجلة لمحاسبة الجانى

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

كلوب : صلاح لاعب من الطراز العالمى ويتمتع بلياقة تامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة