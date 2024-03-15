الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بحلول يوم الجمعة الخامس من الصوم الكبير

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر بحلول يوم الجمعة الخامس من الصوم الكبير، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يجب ألاّ تخيفك التجارب، لأنّ الله يريد من خلالها أن يختبر نفسك ويقوّيها، كما يعطيك في الوقت نفسه القوّة للتغلّب عليها. حتّى اليوم، كانت حياتك حياة طفل؛ لكن من الآن وصاعدًا، يريد الربّ أن يعاملك معاملة شخصٍ بالغ. ومن المعلوم أنّ تجارب البالغين أكبر بكثير من تجارب الأطفال، وهذا ما يفسّر اضطرابك في بادئ الأمر. لكنّ حياة نفسك سوف تستعيد هدوءها بسرعة ومن دون تأخير. عليك بالصبر قليلاً بعد وسيكون كلّ شيء على ما يرام.

انسَ إذًا هذه المخاوف الباطلة. وتذكّر أنّ الخطأ ليس في اقتراح الشرير، إنّما في الموافقة على هكذا اقتراحات. وحدها الإرادة الحرّة قادرة على فعل الخير والشرّ. لكن حين ترزح الإرادة تحت نير الاختبار المفروض من المجرِّب، وحين ترفض ما يقدّمه، لا يكون هذا عدم ارتكاب للخطأ فحسب، إنّما فضيلة.

حذار من الوقوع في الاضطراب خلال مكافحة تجاربك، لأنّ هذا لا ينفع إلاّ في تعزيزها. يجب معاملتها بازدراء وعدم الاكتراث بها. وجّه أفكارك نحو الرّب يسوع المصلوب، وجسده الموضوع بين ذراعيك وقل: "هذا هو رجائي ومصدر سعادتي! أنا أتشبّث بك بكلّ كياني، ولن أتركك قبل أن توصلني إلى برّ الأمان".

هذا وأقام التكوين القبطي الكاثوليكي، بكاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بدولة الكويت، بقيادة الأب يسى زكريا، راعي الكاتدرائية، وخدّام التكوين، مسابقة "لوغوس" في الإصحاحات الخامسة عشر الأولى من إنجيل ربنا يسوع المسيح، بحسب القديس لوقا، لأبناء التكوين القبطي، من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي.

الجدير بالذكر أن برنامج "لوغوس" في مراحله، يهدف إلى جمع العائلة حول كلمة الله، فيكون جزء من التعليم في موعد التكوين بالكنيسة، والجزء الأكبر: على المخدوم، وأسرته، حتى يتمكن الجميع من متابعة قراءة كلمة الله، على مدار الأسبوع، كما يتم تنظيم مسابقة كتابية من حين لآخر، لتقييم مستوى أبناء التكوين القبطي، وتزكية روح المنافسة حول كلمة الله.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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