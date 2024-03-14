المؤتمر: لقاء الرئيس السيسى ورئيس وزراء هولندا يستهدف تعزيز العلاقات بمجال الطاقة

أشاد الدكتور مصطفى أباظة أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا، والتباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

وقال أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إن لقاء الرئيس السيسي ورئيس وزراء هولندا، يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات خاصة مجال الهيدروجين الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية.

تطرق اللقاء للأوضاع الإقليمية وضرورة وقف إطلاق النار على غزة، دليل على دور مصر المحوري.

وأوضح أمين اللجان المتخصصة، أن تطرق اللقاء إلى الأوضاع الإقليمية وضرورة وقف إطلاق النار على غزة، دليل على دور مصر المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والحفاظ على أرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار "أباظة"، إلى أن تطرق الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار على غزة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية، يعكس حرصه على استغلال كافة اللقاءات الدولية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة ودعوة المجتمع الدولي لتبني رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

ضرورة اصطفاف الشعب المصري والالتفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة

وأكد الدكتور مصطفى أباظة، على ضرورة اصطفاف الشعب المصري، والالتفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة كما عهدناه دائمًا، وإدراك حجم التحديات التي تواجه مصر، وما يُحاك لها من مؤامرات وشائعات وتشويه للدور المصري الرائد في دعم القضية الفلسطينية، علاوة على دعم جهود الدولة في الحفاظ على أمنها واستقرارها.