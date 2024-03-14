الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

المؤتمر: لقاء الرئيس السيسى ورئيس وزراء هولندا يستهدف تعزيز العلاقات بمجال الطاقة

الدكتور مصطفى أباظة
الدكتور مصطفى أباظة

أشاد الدكتور مصطفى أباظة أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا، والتباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

txt

برلمانى هولندى: حكومتنا تغض الطرف عن جرائم إسرائيل الفاشية فى غزة

وقال أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إن لقاء الرئيس السيسي ورئيس وزراء هولندا، يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات خاصة مجال الهيدروجين الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية.

  تطرق اللقاء للأوضاع الإقليمية وضرورة وقف إطلاق النار على غزة، دليل على دور مصر المحوري.

وأوضح أمين اللجان المتخصصة، أن تطرق اللقاء إلى الأوضاع الإقليمية وضرورة وقف إطلاق النار على غزة، دليل على دور مصر المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والحفاظ على أرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

 

وأشار "أباظة"، إلى أن تطرق الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار على غزة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية، يعكس حرصه على استغلال كافة اللقاءات الدولية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة ودعوة المجتمع الدولي لتبني رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

ضرورة اصطفاف الشعب المصري والالتفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة

وأكد الدكتور مصطفى أباظة، على ضرورة اصطفاف  الشعب المصري، والالتفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة كما عهدناه دائمًا، وإدراك حجم التحديات التي تواجه مصر، وما يُحاك لها من مؤامرات وشائعات وتشويه للدور المصري الرائد في دعم القضية الفلسطينية، علاوة على دعم جهود الدولة في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

الدكتور مصطفى اباظه حزب المؤتمر كلمة الرئيس الهيدروجين الاخضر رئيس وزراء هولندا الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

"حماة الوطن": المتحدة ضربت نموذجًا لجميع وسائل الإعلام العربية والعالمية فى المهنية والمصداقية

برلمانى: توجيهات الرئيس بشأن الصحة والتعليم استمرار لجهود بناء الإنسان

حزب "المؤتمر": الشركة المتحدة تلعب دورًا كبيرًا في نشر الوعي من خلال دراما هادفة

النائبة دينا هلالي: "المتحدة" تحرص على مراعاة كل شرائح المجتمع في تقديم أعمالها الدرامية

برلمانى: الأوضاع الإنسانية في غزة تحتاج تحركًا دوليًا لتسهيل دخول المساعدات

إعلام المؤتمر: الشركة المتحدة تُقدم موسم درامي يليق بتاريخنا الفني والثقافي

نويصر: توجيهات الرئيس السيسى لتطوير قطاع الأعمال العام تهدف لتعزيز جهود التقدم والتنمية

نادر الخبيرى: توجيهات الرئيس السيسى لتحسين قطاع الأعمال العام تستهدف تطوير الاقتصاد

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

القبض على المتهم بسرقة مجوهرات من شقة بمدينة نصر

مارسيل كولر يتوسط لتجديد عقد بيرسى تاو

ضبط مواد مخدرة وأسلحة في حملات أمنية موسعة بالمحافظات

المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لجميع الصفوف الدراسية بعد التعديل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة