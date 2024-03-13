الأربعاء 13 مارس 2024
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سياسي

النائبة دينا هلالي: "المتحدة" تحرص على مراعاة كل شرائح المجتمع في تقديم أعمالها الدرامية

النائبة دينا هلالي
النائبة دينا هلالي

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اعتزازها بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إحياء صناعة الدراما المصرية واستعادة ريادتها بالمنطقة، مشيرة إلى أن التنوع  في دراما رمضان هذا العام أسهم في تحقيق محتوى درامي يتسم بالجودة العالية والقيمة الفنية المميزة والتي ترتكز على تقديم رسالة للشارع المصري وتزيد من وعي المواطن المصري بالتحديات والمشاكل المجتمعية المحيطة وترسخ من الهوية الوطنية.

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وأضافت "هلالي"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحرص على تقديم وجبة درامية فنية ثرية تمس نبض الشارع المصري وتشمل كل الأشكال الدرامية وتناسب جميع الأذواق، بما يسهم في إحياء دور القوى الناعمة باعتباره سلاح مصر الأول في تنوير العقول وتصحيح المفاهيم المجتمعية المغلوطة، مشيرة إلى أنها نجحت في إحداث تأثير على عقول النشء بالتعريف بتضحيات أبناء الشعب المصري وتغذية شعور الانتماء، كما أنها صنعت قالب جديد من الدراما بمسلسلي "جودر"، والحشاشين الذي يوثق لمرحلة مهمة تعد البداية الحقيقية للتنظيمات والاغتيالات السياسية، كما أن الخريطة الدرامية لم تغفل عن مخاطبة الأطفال ببرامج ومسلسلات تثري العقول وتخدم استراتيجية بناء الإنسان المصري.

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إعلام المؤتمر: الشركة المتحدة تُقدم موسم درامي يليق بتاريخنا الفني والثقافي

وثمنت عضو مجلس الشيوخ، إعلان الشركة المتحدة تقديم جميع مسلسلات الشركة المتحدة، بمصاحبة لغة الإشارة وذلك ليتمكن ذوي الهمم من متابعة مسلسلات رمضان 2024، للمرة الأولى، و هو ما يبرز حرصها مراعاة جميع شرائح المجتمع وتقديم مادة درامية مناسبة لهم بما يسهل على ذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة مشاهدة ومتابعة الأعمال الدرامية، مشيدة بإعلان المتحدة إذاعة هذا العام لأول مرة فى روسيا مسلسلات مدبلجة باللغة الروسية، وفى ماليزيا مدبلجة أيضا، بما يظهر جمال الدولة المصرية ويروج للمقاصد السياحية التي تزخر بها مصر.

النائبة دينا هلالي الشركة المتحدة صناعة الدراما استعادة الريادة المصرية الفن الهادف

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