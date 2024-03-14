علاء دراز: تطوير صناعة الأدوية المصرية يسهم فى خفض فاتورة الاستيراد

قال الدكتور علاء دراز، رئيس شركة الإسكندرية للأدوية السابق، إن تطوير صناعة الأدوية المصرية يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أنه من خلال استغلال الخبرات والتكنولوجيا الحديثة المتوفرة في السوق العالمية يمكن لـصناعة الدواء في مصر أن تحقق نقلة نوعية تعود بالفائدة على المجتمع بأسره، إذا تم توجيه الجهود اللازمة نحو تسهيل عملية جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة.

أضاف دراز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمكن القول إن جذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة الدواء في مصر يعد خطوة حاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي وتحسين جودة الرعاية الصحية في البلاد.

أكد أن مصر تحتاج إلى وضع استراتيجيات وسياسات استثمارية مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في صناعة الدواء، ويجب على الحكومة أن تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز مالية وضريبية جذابة للشركات الدوائية الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في مصر.

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

تابع أنه بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والجامعات والمراكز البحثية لتعزيز البحث والتطوير في مجال الدواء وتطوير منتجات دوائية جديدة تخدم احتياجات السوق المحلية والعالمية.

أوضح أنه علاوة على ذلك يجب أن تولي الحكومة اهتماما خاصا بضمان جودة وسلامة المنتجات الدوائية المصرية والامتثال للمعايير الدولية، حيث يعتبر ذلك أمرا حيويا لنجاح صناعة الدواء في مصر وتحقيق المنافسة على المستوى العالمي.

أكد أنه يمكن القول إن جذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة الدواء في مصر يمثل فرصة كبيرة لتحسين الاقتصاد المحلي وتطوير البنية التحتية الصحية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ورفع مستوى الابتكار في هذا القطاع الحيوي، ويجب على الجهات المعنية العمل بجدية وتكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قدرات صناعة الدواء في مصر من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.