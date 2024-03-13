"قطاع الأعمال" يقود سفينة الاقتصاد القومي باستثمارات ضخمة وفرص "لا تفوت"

شهدت شركات قطاع الأعمال العام خلال أخر 5 سنوات طفرة كبيرة من خلال عمليات إصلاح وإعادة هكيلة، مكنتها من تخطي خسائر نحو 7 مليار جنيه لـ48 شركة سنويا، والتحول إلى جني 18 مليار جنيه أرباح، بخلاف جذب استثمارات أجنبية تصل إلى 8 مليارات دولار حاليا، بفضل خطة إصلاح حكومية عام 2018، تضمنت إعادة الهكيلة والدمج والتحول الرقمي وتشريعات قانونية، إلى جانب حصر الأصول وسداد مدوينيات بقيمة 44 مليار جنيه.

اعادة الهكيلة

اشتملت خطة قطاع الأعمال العام على إعادة هيكلة الشركات الخاسرة والتخارج من النشاط الخاسر الذي لا جدوى من إصلاحه، وتم تصفية شركات القومية للأسمنت عقب ديون وخسائر وصلت إلى نحو 4 مليارات جنيه، فيما تم تصفية شركتي كلا من الحديد والصلب والنصر لصناعة الكوك والمصرية للملاحة، لوقف نزيف الخسائر.

الدمج والنقل

بلغ عدد الشركات عام 2018 نحو 124 شركة، وجرى تصفية بعض الشركات التي لا جدوى من إصلاحها، ودمج شركات النشاط المتشابه، وتم نقل كلا من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى وزارة النقل، والشركة القابضة للتأمين إلى صندق مصر السيادي، وشركتي الجمهورية للأدوية والمصرية لتجارة الأدوية إلى هيئة الشراء الموحد.

في إطار العمل على تنفيذ الخطة، وضع شركات قطاع الأعمال العام في برنامج الطروحات الحكومية، شملت 24 شركة أبرزها الشرقية للدخان، ليجاسي المالكة لـ7 فنادق تاريخية، مصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، والنصر للتعدين مصر للألومنيوم، وكيما، ومصر للمستحضرات الطبية، وشركة سيد، وسيناء للمنجنيز، والمعادي للإسكان والتعمير، والنصر للإسكان والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومصر للأسمنت المسلح، وباكين.

ضخ استمثارات ضخمة وعملاقة

شهدت الصناعات الاستراتيجية في قطاع الأعمال العام في مصر، ضخ استثمارات ضخمة وعملاقة للمرة الأولى، حيث تم تطوير مصنع كيما بنحو 12 مليار جنيه، بخلاف تطوير المرحلة الثانية بنحو 250 مليون دولار، وتطوير مصانع الغزل والنسيج بنحو 50 مليار جنيه، وتطوير الدلتا للصلب بنحو 45 مليون دولار، وجاري العمل على تطوير مصانع الدلتا للأسمدة بنحو 750 مليون دولار، بخلاف إنشاء مصنع جديد للأمونيا الخضراء في النصر للأسمدة بنحو 600 مليون دولار، وتطوير النصر للسيارات بنحو 25 مليون دولار.

جذب استثمارات أجنبية

نجحت شركات قطاع الأعمال العام في التحول إلى قيادة الاقتصاد المصري عبر جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الفرصة الاستثمارية التي تم خلقها، فتم العمل علي جذب نحو 600 مليون دولار عبر حصة الشركة الشرقية للدخان التي بلغت نحو 30%، ونحو 800 مليون دولار من صفقة 51% في الفنادق التاريخية، بينما جاري العمل على جذب استثمارات تبلغ نحو 5 مليار دولار في صناعتي الألومنيوم والفوسفات، بخلاف العمل على طرح نحو 32 فرصة استثمارية أخرى من أجل جذب الاسثتمارات على الصعيد المحلي والأجنبي.