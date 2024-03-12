الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المناسترلى: تطوير مصانع قطاع الأعمال يؤهلها لزيادة الصادرات

إبراهيم المناسترلى
إبراهيم المناسترلى

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن التطوير الجديد في شركات قطاع الأعمال العام يؤهلها لمضاعفة حجم الصادرات. 

وأضاف "المناسترلي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه لا بد من توسيع الأسواق التصديرية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب جهودا متكاملة ومستمرة من قبل وزارة قطاع الأعمال العام. 

وأكد أنه يمكن لوزارة قطاع الأعمال العام تحقيق نجاح كبير في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المحلية، شريطة أن تكون الوزارة على اطلاع دائم بالاتجاهات العالمية واحتياجات الأسواق الدولية. 

وأشار إلى ضرورة أن تكون الوزارة على اتصال وثيق بالشركات المحلية وتفهم تحدياتها واحتياجاتها لتقديم الدعم والتوجيه اللازم بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى، مشددا على أنه يمكن تحقيق تنسيق فعال لتعزيز القدرات التصديرية للشركات المحلية.

 وأوضح أنه يعتبر توسيع الأسواق التصديرية فرصة كبيرة لتعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الإيرادات وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أنه يجب على وزارة قطاع الأعمال العام أن تكون رائدة في دعم وتشجيع الشركات المحلية على الاستفادة من هذه الفرص والنجاح في الأسواق العالمية. 

وأكد أنه بفضل الجهد والتخطيط الجيدين، يمكن لوزارة قطاع الأعمال العام أن تحقق نجاحًا كبيرًا في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المحلية وتعزيز مكانة البلاد كلاعب مهم في الاقتصاد العالمي. 

كما أكد المتحدث أن العمل على فتح أسواق تصديرية جديدة يمكن شركات قطاع الأعمال العام من التوسع في تنمية القطاع العام مما يسهم في زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة ويسهم في تنمية الاستثمار في الشركات ويعمل على مضاعفة حجم الصادرات بها.

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