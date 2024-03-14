غادة والى تفتتح فعاليات اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة بفيينا

افتتحت غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، فعاليات الدورة 67، من اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة التي تعقد بمشاركة وفود العديد من دول العالم.

ويشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في فعاليات اللجنة، وترأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث سيعرض تجربة الصندوق في الوقاية من المخدرات، بحضور ممثلى أكثر من 195 دولة.

تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

ونجح الصندوق، خلال الفترة الماضية، فى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية لحماية الشباب من تعاطى المخدرات، حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على المستوى الإقليمى، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية.