الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فحص وعلاج 619 حيوانًا و2400 طائر ضمن قافلة بيطرية بالغربية

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرىي، عدد ٢ قافلة بيطرية علاجية خلال هذا الأسبوع بقري ميت ميمون مركز السنطة وشبراتنا مركز بسيون.

يأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية والاستعدادات للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

وشارك بالقافلتين العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من ديوان عام المديرية وأطباء الإدارة البيطرية بمركز السنطة وبسيون.

وتقديم العلاج والكشف بالمجان لجميع الحيوانات والطيور التى أحضرها أصحابها، وتم الفحص التناسلي للإناث باستخدام جهاز السونار، إلى جانب تقديم التوعية والإرشاد البيطرى للمزارعين. 
 

وأشار إلى رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمه لمكافحة الطفيليات الداخلية.
 

وشدد على أنه تم تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل وسحب عينات الدم وقوفًا على مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه، ومن جانب آخر تم فحص لعدد من عينات المخلفات الحيوانية، وقوفًا على مدى إصابتها بطفيليات داخلية من عدمه، وحال وجود أي منها يتم التشخيص الدقيق لصرف العلاج المناسب لذلك.


وأضاف أنه بلغ ما تم فحصه وعلاجه من الحيوانات عدد ٦١٩ حيوانًا بجانب علاج عدد ٢٤٠٠ طائر ومن المقرر أن يستمر تنفيذ القوافل العلاجية البيطرية لتقديم كل الخدمات البيطرية لتشمل معظم قرى مراكز المحافظة.

ميت ميمون مركز السنطه شبراتنا مركز بسيون الأطباء البيطريين الفحص التناسلي جهاز السونار وتجريع المواشي

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