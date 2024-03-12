توزيع ١٥٠ شنطة رمضانية على طلاب المدارس بإدارة السنطة التعليمية







شارك، اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، طلاب إدارة السنطة التعليمية فرحتهم بشهر رمضان، بحضور خالد حمدان وكيل المديرية ويسرى عبد الغني، مدير عام إدارة السنطة التعليمية، وميرفت فايد مدير إدارة التدريب بالمديرية، محمد فتوح مدير إدارة الأمن حيث تم توزيع ١٥٠شنطة رمضانية على الطلاب، كما تم توزيع الهدايا من الفوانيس والأعلام.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، احتفالا بحلول شهر رمضان المعظم

وخلال الاحتفالية التى أقيمت بمدرسة كفركلا الباب الرسمية للغات، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة السنطة التعليمية بقيادة يسرى عبد الغني، مدير عام الإدارة، وإدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، بقيادة محمد وجدي، مدير الإدارة، ولإدارة المشاركة المجتمعية بالسنطة، ولرجال الأعمال المشاركين في الاحتفالية، على الجهد المبذول في إدخال الفرحة على قلوب أبنائنا الطلاب،

محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الاشغالات بمركز سمنود

أكد محافظ الغربية على استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف مشيرا الى استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية المفاجئة التي قادها المحافظ، صباح اليوم على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة، والأسماك ومحلات بيع الفواكه والخضروات بمركز ومدينة سمنود، استمرار لسلسلة الحملات التفتيشية الكبرى التي يقوم بها محافظ الغربية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.

