الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يهزم نيس بثلاثية ويصعد لقبل نهائى كأس فرنسا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ونيس

تأهل فريق باريس سان جيرمان لقبل نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بعد الفوز على نيس بنتيجة 1/3 مساء الأربعاء، في ختام منافسات دور الثمانية.

سجل كيليان مبابي وفابيان رويز ولوكاس بيرالدو الأهداف الثلاثة للفريق الباريسي في الدقائق 14 و37 و60.

وأحرز جايتان لابورد الهدف الوحيد لفريق نيس في الدقيقة 37.

وصعد باريس سان جيرمان لمواجهة رين في مباراة ستقام يوم 3 أبريل المقبل.

وفي المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي، يلعب أولمبيك ليون ضد فالينسيان في 2 أبريل.

ويعد الفريق الباريسي أكثر الأندية تتويجا بلقب كأس فرنسا برصيد 14 مرة، آخرها في عام 2021.

أما فريق ليون ففاز باللقب 5 مرات آخرها في عام 2012، بنما حققه فريق رين 3 مرات آخرها في عام 2019.

في المقابل لم يسبق لفريق فالينسيان الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم أن صعد لمنصة التتويج بكأس فرنسا.

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