باريس سان جيرمان "يخطف نقطة" من ريمس في الدوري الفرنسي

تعادل باريس سان جيرمان مع ضيفه ستاد ريمس 2 -2، الأحد، بالمرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم الزيمبابوي مارشال مونيتسي بهدف لستاد ريمس في الدقيقة السابعة، لكن بعدها بعشر دقائق أدرك سان جيرمان التعادل بهدف عكسي سجله المغربي يونس عبد الحميد بالخطأ في مرماه.

وسجل البرتغالي جونزالو راموس الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة، 19، لكن الإيفواري عمر دياكيتي أدرك التعادل لريمس في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

ورفع سان جيرمان حامل اللقب، رصيده في الصدارة إلى 56 نقطة، بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه ستاد بريست مقابل 35 نقطة لستاد ريمس في المركز التاسع.

وجلس كيليان مبابي على مقاعد البدلاء من جديد في تشكيل إنريكي، قبل أن يشارك في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.