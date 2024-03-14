الخميس 14 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

مسجد الحسين ينظم ندوة توعوية عن فضل شهر رمضان الكريم (صور)

مسجد الحسين
مسجد الحسين

نظم القائمون على مسجد الإمام الحسين بالقاهرة ندوة تثقيفية عن فضائل شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن اليوم، في ثالث أيام شهر رمضان  الكريم عقب الانتهاء من صلاة التراويح، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك بعنوان "ملتقى الفكر"، حاضر فيه الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وبحضور الدكتور هاني التمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر.

بث مباشر|نقل شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

ويأتي هذا اللقاء، في إطار جهود وزارة الأوقاف في نشر الوعي التنويري لدى العامة من خلال عقد العديد من الاجتماعات والندوات الفكرية والدروس الدينية مع المصلين بهدف رفع مستوى الانتماء الوطني والثقافي لديهم، وتحصينهم من الفكر المتطرف والمتشدد، إلى جانب رفع قدرتهم على نقد ومواجهة الآراء والنصوص الدينية المغلوطة.

وحرص المصلون على الاستماع وحضور الندوة بعد الانتهاء من صلاة التراويح في ثالث أيام شهر رمضان الكريم، للاستفادة منها في أجواء إيمانية تملؤها الخشوع والبهجة والسرور.

صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين 

وسيطر الخشوع على المصلين خلال أداء صلاة تراويح ثالث أيام شهر رمضان المبارك ،وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، أو الإخلال بالنظام.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه.

 

مسجد الحسين ينظم ندوة توعوية عن فضل شهر رمضان الكريم
مسجد الحسين ينظم ندوة توعوية عن فضل شهر رمضان الكريم
مسجد الحسين ينظم ندوة توعوية عن فضل شهر رمضان الكريم
مسجد الحسين ينظم ندوة توعوية عن فضل شهر رمضان الكريم
مسجد الحسين ينظم ندوة توعوية عن فضل شهر رمضان الكريم
مسجد الحسين ينظم ندوة توعوية عن فضل شهر رمضان الكريم
مسجد الحسين ينظم ندوة توعوية عن فضل شهر رمضان الكريم
مسجد الحسين ينظم ندوة توعوية عن فضل شهر رمضان الكريم
مسجد الحسين ينظم ندوة توعوية عن فضل شهر رمضان الكريم
مسجد الحسين ينظم ندوة توعوية عن فضل شهر رمضان الكريم
مسجد الحسين ينظم ندوة توعوية عن فضل شهر رمضان الكريم
مسجد الحسين ينظم ندوة توعوية عن فضل شهر رمضان الكريم
مسجد الحسين ينظم ندوة توعوية عن فضل شهر رمضان الكريم
مسجد الحسين ينظم ندوة توعوية عن فضل شهر رمضان الكريم
صلاة التراويح مسجد الحسين شهر رمضان ندوة تثقيفية

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