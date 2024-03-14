بلينكن: سنتمكن من توزيع مليونى وجبة يوميا فى غزة عند إنشاء الممر البحرى

قال وزير الخارجية الأمرأيكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن الممر البحري ليس بديلا عن الطرق البرية لإيصال المساعدات إلى غزة .



وأضاف بلينكن: “سنتمكن من توزيع مليوني وجبة يوميا في غزة عند إنشاء الممر البحري”، مشيرا إلى أن هناك من يقوم بعمليات سلب ونهب للمساعدات في غزة.



وأوضح أن إنشاء ممر بحري للمساعدات لغزة سيستغرق وقتا.

بقاء سكان غزة على قيد الحياة اصبح على المحك

وقال كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، إن بقاء سكان غزة على قيد الحياة على المحك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي.



وأوضح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن “بقاء” السكان في غزة على المحك الآن، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وزارة الخارجية.

وقال: “نحن بحاجة إلى التصرف”، حسبما أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وشكر بوريل بلينكن على “جهوده الشخصية” لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنه أكد أيضا على ضرورة فتح الطرق المؤدية إلى غزة عن طريق البر.

واضاف: "نحن بحاجة إلى تطهير العلاقة الإنسانية عن طريق البحر والجو، وهذا أمر جيد. هذا لا يكفي. لا يمكنك استبدال مئات الشاحنات بإرسال المظلات.

والأهم هو فتح الحدود برا، ومواصلة العمل، أو البدء في العمل على حل الدولتين الذي نؤيده كلانا – الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال بوريل: “الطريق الوحيد للسلام الدائم”.

يذكر أنه في حين أن عمليات الإنزال الجوي تتجنب عمليات الفحص الصارمة والمطولة التي يتم إجراؤها عند نقاط التفتيش البرية، إلا أن وكالات الإغاثة تقول إن عيوبها تفوق فوائدها بشكل كبير. فهي أكثر تكلفة، ولها قدرة توصيل محدودة وقد تؤدي إلى الفوضى.

وتمضي الولايات المتحدة قدما في خطة لإنشاء رصيف مؤقت قبالة ساحل غزة لتوصيل المساعدات، لكن البنتاجون قال إن الأمر سيستغرق حوالي 60 يوما حتى يكتمل ويبدأ تشغيله.