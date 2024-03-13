الاتحاد الأوروبى: بقاء سكان غزة على قيد الحياة "على المحك"

قال منسق السياسة الخارجية بـ الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن بقاء السكان في غزة على المحك، الآن، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وزارة الخارجية.

وأضاف بوريل، وفق شبكة CNN الأمريكية، نحن بحاجة إلى التصرف.

وشكر بوريل بلينكن على جهوده الشخصية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنه أكد أيضًا على ضرورة فتح الطرق المؤدية إلى غزة عن طريق البر.

أضاف “نحن بحاجة إلى تطهير العلاقة الإنسانية عن طريق البحر والجو، وهذا أمر جيد. هذا لا يكفي. لا يمكنك استبدال مئات الشاحنات بإرسال المظلات، الأهم هو فتح الحدود برًا، ومواصلة العمل أو البدء في العمل على حل الدولتين الذي نؤيده كلانا - الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال بوريل: "الطريق الوحيد للسلام الدائم".

عمليات الإنزال تتجنب عمليات الفحص الصارمة

في حين أن عمليات الإنزال الجوي تتجنب عمليات الفحص الصارمة والمطولة التي يتم إجراؤها عند نقاط التفتيش البرية، إلا أن وكالات الإغاثة تقول إن عيوبها تفوق فوائدها بشكل كبير، فهي أكثر تكلفة، ولها قدرة توصيل محدودة وقد تؤدي إلى الفوضى.

وتمضي الولايات المتحدة قدما في خطة لإنشاء رصيف مؤقت قبالة ساحل غزة لتوصيل المساعدات، لكن البنتاجون قال إن الأمر سيستغرق حوالي 60 يومًا حتى يكتمل ويبدأ تشغيله.