نائب محافظ القاهرة تبحث الموقف التنفيذى لتطوير منطقة شق الثعبان

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة، وتوفير مزيد من فرص العمل بهذه المنطقة التي تحظى بشهرة عالمية وتطوير الخدمات بها ووفقًا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة، وتفعيلًا لقرار رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠٢٤.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي تعقده نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت، والتي تشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وعمل مدخل يليق بالمنطقة، وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة لتسهيل حركة سير السيارات بها، إلى جانب تقنين أوضاع الورش والمصانع والمعارض بالمنطقة.

وخلال انعقاد اللجنة، تابعت نائب محافظ القاهرة الموقف التنفيذي للمرافق على الطبيعة وفقًا لمراحل الأعمال لجميع الشركات ومقايسات الأعمال والمطلوب تنفيذها طبقًا للتوجيهات في هذا الشأن.

ووجهت بسرعة نهو الأعمال على وجه السرعة طبقًا للمخطط مع عمل تقرير أسبوعي لموقف كل مرفق ونسب التنفيذ لدفع الأعمال إلى الأمام من خلال استعراض أعمال كل مرفق بمنطقة الكيلو الأول ومنطقة الجهاز وحتى المحمية ومنطقة العضم وسيد مصلح وخلف الجهاز.

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لانتهاء كل الأعمال، لتتم بعد ذلك أعمال الرصف بالطرق الداخلية طبقًا للخطة الموضوعة بالتوازي مع الانتهاء من دراسة ملفات تقنين الأوضاع عبر اتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية لها، ومنها استكمال الدراسات التخطيطية والقانونية بلجان البت الخاصة بهذا الشأن.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن مهام اللجنة تقوم على حصر ودراسة موقف المتقاعسين عن تقنين أوضاع اليد بمنطقة شق الثعبان من مصانع وورش ومعارض وغيرها للوقوف على موقفهم القانوني وسرعة الانتهاء من أعمال تقنين تلك المصانع والورش والمعارض، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة والجهات ذات الصلة، وتحصيل المستحقات المالية الناتجة عن التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

FB_IMG_1710332148366

FB_IMG_1710332146277

FB_IMG_1710332144329

FB_IMG_1710332142166

FB_IMG_1710332140201