الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال النظافة فى أحياء شمال العاصمة

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته

واصلت أجهزة المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة من تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها النظافة وتجميل الشوارع والميادين والرصف وتطوير الطرق.

 

وتفقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة أحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل وحالة النظافة بالشوارع، كما قام بالمرور بنطاق حى الشرابية ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع الحى، مؤكدا على رفع كفاءة الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها للعام المالي الحالي لتحقيق الاستفادة للمواطنين من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها 
 

كان شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح  والطرق المؤدية إليها، وتكثيف عمال النظافة خلال اليوم حول الأسواق ومنافذ البيع لرفع المخلفات اولا بأول، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد.
 

وأشار  اللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى أن غرفة عمليات الهيئة تقوم بالعمل بكامل طاقتها لتلقي أى شكاوي علي مدار اليوم الكامل والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وكذلك غرف العمليات الاخري الخاصة بالمرافق العامة والاحياء والاسعاف والمطافى وغيرها وارقام الاتصال وخصصت الهيئة أرقام ١٥٢٦٤، ٢٩٢٢٣٤١٠،  ٢٦٨٤٣٧٥٩ لتلقى شكاوى المواطنين.

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متابعات نظافة الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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